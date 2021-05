Il quotidiano La Nazione fa il punto sulla rivoluzione del reparto arretrato della Fiorentina.

German Pezzella, che sarà squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Napoli, potrebbe aver giocato ieri la sua ultima partita in viola, dato che il capitano della viola è richiesto in Spagna.

Nikola Milenkovic invece guarda altrove: sul serbo ci sono con forza le due squadre di Manchester, ma attenzione anche all'Inter che continua a tenere sotto osservazione il classe '97.

Sempre in difesa, oltre al ritorno di Kevin Malcuit a Napoli, va registrato il probabile addio ad Antonio Barreca. Mentre per Martin Caceres si fa strada la soluzione del rinnovo annuale.