Finalmente dopo tanti mesi di attesa il presidente dellaè tornato a Firenze per seguire da vicino la squadra in vista dell’esordio in campionato di domenica contro laQueste le immagini, pubblicate da TgR Rai Toscana, che lo ritraggono in centro poco dopo il suo arrivo:Questo il saluto alla squadra pubblicato dal club gigliato sui propri canali social: