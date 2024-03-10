Fiorentina-Roma 2-2: il tabellino
Marcatori: 18’ Ranieri, 58’ Aouar, 69' Mandragora, 90’+5 Llorente
Assist: 18’ Nico Gonzalez, 90’+5 Ndicka
Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (90’+1 Arthur), Mandragora (90’+1 Barak); Gonzalez (46’ Ikoné), Bonaventura, Sottil (78’ Duncan), Belotti (90’+1 Nzola). All. Italiano
Roma (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini (33’ Hujisen), Ndicka, Angeliño (79’ Spinazzola); Paredes (79’ Pellegrini), Cristante, Aouar; Dybala (72’ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (72’ Zalewski). All. De Rossi
Arbitro: Davide Massa
Ammoniti: 6’ Mancini, 37’ Paredes, 45’ Hujisen, 57’ Bonaventura, 64’ Milenkovic, 68’ Ndicka, 76’ Baldanzi
Espulsi: