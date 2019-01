Fiorentina-Roma 7-1 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 7' pt, 17' pt e 29' st Chiesa (F), 28' pt Kolarov (R), 33' pt Muriel (F), 21' st Benassi (F), 29' st Chiesa (F), 33' st e 45' st Simeone (F).

Assist: 7' pt e 17' pt Mirallas (F), 28' pt El Shaarawy (R), 33' pt Biraghi (F), 21' st Muriel (F), 29' st Benassi (F), 33' st Gerson (F), 45' st Veretout (F).



Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo (22' pt Laurini), Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa (32' st Gerson), Mirallas, Muriel (28' st Simeone). All: Pioli.



Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi (1' st Lo. Pellegrini), Zaniolo, Pastore (1' st Dzeko), El Shaarawy (32' st De Rossi), Schick. All.: Di Francesco.



Arbitro: Manganiello di Pinerolo.



Ammoniti: 11' pt Zaniolo (R), 31' pt El Shaarawy (R), 25' st Muriel (F), 27' st Pellegrini (R)



Espulsi: 28' Dzeko (R) per proteste.