Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha dichiarato a Sky Sport: "La Roma punta alla Champions e noi vogliamo fare tutto il possibile per qualificarci in Europa League anche se non sarà facile. La Roma ha un grande potenziale offensivo, ma noi giochiamo in casa dove siamo imbattuti e vogliamo fare la partita".