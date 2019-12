Fiorentina-Roma è il secondo anticipo della 17esima giornata di Serie A, la terzultima del girone d'andata l'unico del venerdì sera. Al Franchi una gara che vale tanto per i padroni di casa, in serie negativa e senza vittorie (Coppa Italia esclusa) dal 20 ottobre con Vincenzo Montella che ha vissuto un momento positivo con il pareggio ottenuto sull'Inter in extremis, ma resta in dubbio. La Roma di Fonseca procede invece a ritmo serrato ed è in serie positiva (3 vittorie e un pareggio) da 4 gare tanto da essersi portata alla vigilia a soli -7 dalla vetta (diventati -10 con la vittoria della Juventus di mercoledì).



STATISTICHE - Fiorentina e Roma hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato: non si verificano tre pareggi consecutivi tra queste due squadre nella competizione dal 1977. La Fiorentina ha vinto solo una delle 10 partite di Serie A disputate di venerdì (3N, 6P), successo per 1-0 a Cagliari ottenuto nel dicembre 2017. La Roma ha perso solo due delle ultime 25 gare di campionato (14V, 9N): da aprile ad oggi soltanto Juventus e Inter (una gara ciascuna) hanno collezionato meno sconfitte in A dei giallorossi. Il centrocampista della Roma Diego Perotti ha trovato la rete in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina nel massimo campionato. Nel corso degli ultimi due campionati (2018/19 e 2019/20) Federico Chiesa è andato al tiro 187 volte, segnando solo otto gol (percentuale realizzativa del 4%).



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO..