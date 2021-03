è il big match della 25esima giornata di campionato, una sfida divenuta importantissima per entrambe le squadre reduci da due pesanti ko nell'ultima giornata.I padroni di casa sono in crisi nera con solo una vittoria all'attivo nelle ultime 5 che ha rimesso in discussione il ruolo diil cui rendimento è inferiore a quello di inizio anno con Iachini.Gli ospiti di, invece, confermano le difficoltà ad affrontare le squadre di fascia alta con cui sono ancora 0 le vittorie e cercano un immediato riscatto dopo il ko subito contro il Milan.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli(3-4-2-1): Lopez; Kumbulla, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca​