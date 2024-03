Fiorentina-Roma: Mancini esce al 33', il motivo

Fiorentina-Roma di Gianluca Mancini finisce al 33'. Il difensore giallorosso, ammonito al 6' per un fallo su Sottil, ha rischiato a più riprese l'espulsione, soprattutto per un fallo in ritardo su Andrea Belotti, che ha fatto arrabbiare la panchina viola. Dopo un confronto con il suo staff, Daniele De Rossi ha deciso di cambiarlo: al suo posto in campo Dean Huijsen. Con la Roma sotto 1-0 (gol di testa al 18' su corner di Gonzalez), era grande il rischio di giocare più di un'ora in inferiorità numerica.



Con il cartellino giallo di questa sera, sono 9 le ammonizioni di Mancini in questa stagione: otto in campionato e una in Coppa Italia. Nessun provvedimento disciplinare nelle 7 partite di Europa League.