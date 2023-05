Repubblica Firenze definisce Fiorentina-Roma come un fastidioso impiccio in vista delle due finali europee che le due squadre dovranno giocare nei prossimi giorni. Mourinho, si legge, avrebbe evitato volentieri questa trasferta e si presenterà al Franchi con un 11 decisamente rimaneggiato. Dall'altra parte, la Fiorentina farà ricorso ad un turnover moderato. Questo perché la Viola sta ancora rincorrendo l'ottavo posto che, in caso di squalifica da parte della UEFA per la Juve, varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League.