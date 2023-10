L'ex calciatore del nostro campionato Romulo è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A. Queste le sue parole: "I tecnici che stimo di più? Conte e Gasperini per la mentalità che mettono nel loro lavoro e che passano ai giocatori che hanno disposizione, De Zerbi per il gioco. Ma anche Italiano è veramente in gamba da questo punto di vista, con la sua Fiorentina quest'anno è partito alla grande e sono convinto che tra pochi mesi tutte le big lo vorranno con loro."