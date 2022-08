Antonio Rosati ha lasciato il calcio in lacrime, comunicando la scelta ai compagni nello spogliatoio della Fiorentina. Addio guantoni, a 39 anni entrerà a far parte dello staff di Vincenzo Italiano. Dopo un anno da terzo, quest'anno si sarebbe giocato il posto con Cerofolini dietro Gollini e Terracciano. Aveva ancora un anno di contratto, poi la scelta a sorpresa: "Ho bisogno di uno come te" gli dice chiaro e tondo l'allenatore viola. E lui non si è tirato indietro. Guanti appesi al chiodo per andare incontro alle esigenze della società, Rosati saluta tutti e lascia il calcio giocato. Pronto per una nuova avventura.