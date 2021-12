Antonio Rosati, il terzo portiere della Fiorentina che ieri è tornato protagonista in Coppa Italia, ha parlato ai media ufficiali del club: questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.



"Sono stati tre giorni abbastanza tesi. Non giocavo da un po’, ho fatto l’ultima partita ad agosto 2020 però era una partita diversa, senza pubblico né obiettivi. Ieri invece era una partita importante e c’era un po’ di tensione, però alla fine è andata molto bene. Vlahovic? Si è instaurato un buon rapporto. Io sono più anziano e cerco di stargli vicino, ma a volte per come si comporta in campo e fuori sembra che abbia trent'anni".