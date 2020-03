La Fiorentina sta già guardando al futuro, quando il Coronavirus sarà solo un ricordo, e sta cercando un rinforzo di alto livello per il reparto arretrato. Milenkovic deve ancora discutere il suo contratto e Pezzella sembra vicino a lasciare in estate, è per questo che la dirigenza viola ha messo gli occhi su Daniele Rugani. Il giocatore, dopo un momento difficile anche per lui, vista la positività al Covid-19, vorrà rilanciarsi in vista di Euro 2021, dopo i pochi minuti giocati con la Juventus di Sarri. Lo stipendio di 3 milioni sembra alla portata, e la Fiorentina vuole puntare sull'ex Empoli, il nuovo top per la difesa. Così scrive il Corriere dello Sport.