Il dirigente di lungo corso Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze parlando così a proposito della Fiorentina: Infantino può giocare in qualsiasi ruolo nel centrocampo, ha qualità e non lo impiegherei sull' esterno. Burdisso è molto competente, è lui a sapere dove è meglio metterlo. Ha il marchio di qualità del Rosario Central, così come quelli del Newell's. Da questi due club i giocatori che arrivano non falliranno mai nel calcio. Se la Fiorentina con un insider come Burdisso decide di buttarsi su questo mercato, a mio avviso fa la scelta giusta. Parisi è un giocatore fortissimo, formidabile. Gli mancano quei tre centimetri che lo renderebbero un campione, lo avrei preso subito"



SUTALO E QUARTA - Sembra che lo vogliano tutti in Serie A, se non fosse valido ci sarebbe da preoccuparsi. Però tra un croato e un argentino prendo sempre il secondo, per il mio modo di vedere il calcio. Quarta? Il giocatore deve diventare più cattivo nella fase iper-difensiva. ha tante qualità ma deve capire qual è la palla che può fare male e saperla leggere. Non è poco per un difensore