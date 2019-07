Roma e Napoli hanno sedotto e abbandonato Erick Pulgar, adesso per il cileno si apre una nuova (ma non troppo) pista. Ieri il ds del Bologna Sabatini è stato avvistato a Firenze e, come scrive La Gazzetta dello Sport – è bastata la sua presenza per inneggiare all’affare prossimo alla chiusura. Non è così, perché i rossoblu hanno dettato due condizioni: trovare un’offerta adeguata e farlo in tempo utile per trovare un sostituto.

Saputo chiede 15 milioni oppure la clausola (da 12) pagabile in un’unica tranche e la Fiorentina si chiede se possa valere la pena puntare su un profilo diverso (Borja Valero?). Il cileno – che punta ad una big – vorrebbe che la clausola rescissoria così bassa venga ritoccata al rialzo, così da non essere appetibile per squadre di seconda fascia. Il Bologna, qualora non dovesse cederlo, lo farà solo a mercato chiuso. E intanto attende il rientro del classe ’94 dal Sudamerica