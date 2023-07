ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del neo acquisto della Fiorentina: "Il tipo di calcio che ho trovato qui non è come quello che ho giocato prima, è un po' diverso. Si ragiona molto di più con la palla. Questi primi giorni sono andati veramente bene, anche se qua è molto caldo. Ma abbiamo molto tempo per preparare al meglio la prima partita. Qua al Viola Park abbiamo un campo perfetto e tutti gli strumenti adatti a prepararci al meglio."Lui è innamorato del calcio e si vede anche da come ti coinvolge in allenamento e in partita. Questa sua cosa mi piace molto, perché tutti noi vogliamo crescere. Alla Sampdoria ho passato un anno difficile. Nessuno se l'aspettava così, ma che mi servirà a crescere in vista del futuro. Cosa mi ha detto Italiano? Di dare sempre il massimo e provare a fare gol e assist. Questo è il mio obiettivo. Sono qua per diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Pressione del grande salto? Sì, sono un giocatore che gioca con tanta personalità e parlando con i compagni mi sento in piena fiducia. Voglio dare il 100%. Io parlo un po' con tutti. Ogni compagno di squadra mi aiuta in allenamento. Fra tutti forse Biraghi, perché essendo sulla mia stessa fascia mi dà sempre una mano.La Fiorentina lo scorso anno ha fatto una stagione più o meno perfetta. Sì, hanno perso due finali, ma quest'anno vogliamo migliorarci. In allenamento vedo come tutti diano il massimo e anche io voglio dare una mano. Sento sempre dire com’è Sabiri, ma io sono tranquillo, do sempre una mano a tutti, e chi mi conosce lo sa. Non sono come tanti mi descrivono. Vivo la vita al massimo, sono sempre felice e grato”