La Fiorentina ha presentato ieri sera la lista UEFA valida per la prima parte di stagione. Sorprendentemente è rimasto fuori Abdelhamid Sabiri, che ha indossato per la prima volta la maglia gigliata quest'estate dopo il rientro dal prestito della Sampdoria. Tuttavia, spiega La Gazzetta dello Sport, i rapporti fra la società e il giocatore non sono partiti bene, da qui l'esclusione.