L'avventura viola di Abdelhamid Sabiri potrebbe terminare prima di iniziare. Il marocchino non sarebbe soddisfatto del suo impiego. Radio Bruno racconta di un giocatore che già a Genova era scontento del mancato ingresso. Non andrà all'Empoli ma sempre secondo la stessa fonte il ragazzo è in partenza dalla Fiorentina, probabilmente in prestito