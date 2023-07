Abdelhamid Sabiri, nuovo giocatore della Fiorentina, è stato presentato ai tifosi direttamente dal Media Center del Viola Park: "Sono molto contento e molto felice di essere alla Fiorentina, voglio dare il 100% per questa squadra. Mi hanno tutti accolto benissimo, sono davvero felice.



Cosa porti a Firenze delle tue precedenti esperienze?

"Ho visto tutte le partite della Fiorentina della scorsa stagione, gioca un calcio perfetto per le mie qualità. Voglio giocare a livelli alti, posso farlo con questa squadra. Il Viola Park poi è eccezionale".



Che obiettivi hai per questa stagione?

"Io voglio crescere e diventare un giocatore importante. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".



Che rapporto hai con Amrabat?

"Sofyan è un giocatore importante non solo per il Marocco, ma anche per la Fiorentina. In campo dà sempre il 100%, spero di poter giocare con lui perché è davvero molto forte".



Ti piace Firenze?

"Molto, è veramente una bella città. Quando ho giocato contro la Fiorentina ho visto quanto sono speciali i tifosi viola, non vedo l'ora di giocare davanti a loro".