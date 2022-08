Oltre al tecnico Jans, anche il centrocampista del Twente Michal Sadilek, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole dal Grolsch Veste prima della sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Questa volta nel primo tempo dovremo essere lucidi, allo stesso tempo abbiamo molta fiducia di vincere perché giochiamo in casa. Per noi è la partita più importante della stagione e grazie al nostro pubblico sono sicuro che riusciremo a passare il turno: la squadra vuole vincere perché è importante per tutti giocare più partite internazionali possibili. Quello che abbiamo imparato a Firenze è che dobbiamo stare attenti fin dal primo minuto. Non so dire quante sono le probabilità di vincere, preferisco giocare a calcio. Anche il centrocampista ha confermato quanto detto da Jans sul clima che i viola troveranno allo stadio: "Domani sarà l'inferno perché ci siamo allenati bene stamani e siamo prontissimi anche se sappiamo che la Fiorentina ha moltissima qualità. Ma noi, quarti in Eredivisie, possiamo essere più forti della settima classificata in Serie A. Domani vogliamo giocare subito come abbiamo giocato il secondo tempo dell'altra settimana. Siamo entusiasti, tutto è possibile. Fisicamente ci saranno grandi battaglie in campo".