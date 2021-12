La Fiorentina ospita la Salernitana nel secondo anticipo della 17esima giornata di Serie A, il primo dei tre incontri di sabato 11 dicembre 2021 con calcio d'inizio alle 15. I viola allenati da Vincenzo Italiano sono una delle formazioni più in forma dal punto di vista offensivo in questa parte di stagione e non solo per merito dell'uomo mercato Dusan Vlahovic. La classifica dice 5° posto a parimerito con la Juventus e il sogno di un piazzamento europeo può cementificarsi nello scontro con i granata di Stefano Colantuono, fanalino di coda della classifica e con solo 1 punto all'attivo nelle ultime 6 giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Salernitana si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle 21 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. La gara sarà quindi visibile in diretta sulla piattaforma dell'emittente OTT grazie all'app per smart tv, ma sarà disponibile come sempre anche in streaming su pc e i device mobile come smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Simy, Ribery. All. Colantuono.