FORMAZIONI UFFICIALI

è il primo anticipo del sabato della 17esima giornata di Serie A. Al Franchi fischio d’inizio alle ore 15 per una partita che può dare ulteriore spinta alle speranze europee della Viola. Che, per l’occasione, ritrova un vecchio amico, Franck, oggi capitano dei campani.ieri ha compiuto 44 anni e alla vigilia ha chiesto di “alimentare questa classifica, sarebbe spettacolare”. La Fiorentina infatti è quinta con 27 punti, gli stessi della Juventus. La, ultima con 8, vive giornate difficili anche a livello societario: entro il 31 dicembre la società deve essere venduta.Pochi dubbi di formazione: un dubbio nel tridente offensivo per Italiano, confavorito super affiancareinvece lanciaconTerracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi: Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore ItalianoBelec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Kechrida, Obi, L. Coulibaly; Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore Colantuono.