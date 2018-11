Christian Norgaard non è un oggetto misterioso, assicura chi lo vede tutti i giorni in allenamento. Come raccontato da La Nazione, il calciatore danese non è assolutamente ai margini del progetto tecnico. Arrivato in estate dal Brondby, sta crescendo in fretta dopo un inizio difficile, specialmente per la scarsa attitudine al calcio italiano: zero minuti collezionati fin qui, ma la svolta è vicina. Regista, centrale della mediana a tre, e la tentazione di Stefano Pioli di puntare su di lui per affidargli le chiavi della regia viola è tanta. Magari non contro la Roma; più facile nella trasferta a Frosinone.