La Fiorentina sta vivendo ore molto complicate, alla ricerca della migliore soluzione per la panchina. Come riporta La Nazione, la partita di sabato sarà sicuramente un bivio molto importante per Iachini, che a Parma si gioca la panchina. Tra i sostituti, in questo momento, il più credibile sembra Cesare Prandelli, che guiderebbe la squadra fino a giugno, per poi aprire un nuovo ciclo con un tecnico importante.