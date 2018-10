Il Vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato a margine di un evento organizzato dall’USSI Sardegna in memoria di Davide Astori, come riportato da CalcioCasteddu.it: "Con il Cagliari non è mai una partita normale. Faccio i complimenti a Maran per come gioca la sua squadra, sarà una partita molto emotiva, la nostra curva farà una coreografia e verrà consegnata una targa. Eravamo molto interessati a Barella già anni fa, in Nazionale ha impressionato tutti.