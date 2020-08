La Fiorentina saluta Amidu Salifu. Arrivato nel gennaio 2011 dal Vicenza, il centrocampista allora 19enne iniziò a girovagare in prestito per l'Italia: Catania, Modena, Perugia, Brescia, Mantova, Vicenza e Arezzo. Come si legge su Tuttosport, ora ha trovato un accordo annuale con il Petrolul Ploiesti, club romeno di seconda divisione.