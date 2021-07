Sul Corriere Fiorentino si mettono a confronto in ottica mercato i due esterni titolari nella prima amichevole del ritiro: Riccardo Sottil e Josè Callejon. Il primo è stato contro-riscattato dal Cagliari e gode della massima fiducia di Italiano e della proprietà; a chi gli chiede se non senta il peso dell'eredità di Chiesa, risponde in maniera simile a come aveva risposto Callejon lo scorso ottobre: "Io non sono Chiesa". Solo che per lo spagnolo le cose non sono andate come previsto. Adesso il suo ingaggio è il più pesante, e la Lazio di Sarri è sulle sue tracce. La Fiorentina è ancora alla ricerca di esterni...