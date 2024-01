Fiorentina, salta il passaggio di Brekalo alla Dinamo Zagabria. L'agente: 'Vi spiego perché, Josip deluso'

Sembrava tutto fatto per il suo ritorno in patria, e invece Josip Brekalo potrebbe clamorosamente restare alla Fiorentina che aveva tentato in ogni modo di cederlo nel corso di queste giornate invernali. Alla fine, l'accordo con la Dinamo Zagabria è saltato ed il croato, per adesso, resta in viola. A fare chiarezza sul motivo per cui la trattativa è saltata è stato l'agente del ragazzo, Andy Bara, che ha così parlato ai microfoni di Sportske.jutarnij.hr, portale croato.



NAUFRAGATA - "E' molto semplice, la Dinamo non ha risposto alla Fiorentina. Hanno chiamato direttamente Brekalo spiegandogli tutta la situazione. Il club sta cercando di cambiare allenatore e non sanno ancora se il nuovo tecnico lo vorrà in squadra. Brekalo ha capito che la Dinamo aveva altri interessi, fissati soprattutto sull'attuale allenatore. Il ragazzo è molto deluso perché voleva andare alla Dinamo e aiutarla a raggiungere i propri obiettivi". Da capire se adesso in questi ultimi giorni di mercato la Fiorentina proverà comunque a piazzare l'ex Torino o se, viceversa, si opterà per un reintegro.