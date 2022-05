Contro ogni aspettativa, alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus, quest’oggi il club gigliato ha deciso improvvisamente di annullare la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, che era inizialmente prevista per questo pomeriggio alle ore 14.30.



Il motivo della decisione? La Fiorentina ha fatto sapere che si è trattata di “una scelta condivisa con il tecnico per restare concentrati al massimo sulla gara di domani”. Una gara che sarà decisiva per le sorti di questa stagione, visto che in caso di vittoria (o di stesso risultato ottenuto dall’Atalanta) i viola la prossima stagione, dopo 6 lunghissimi anni, tornerebbero a partecipare ad una competizione europea.