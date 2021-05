Il Corriere Fiorentino evidenzia come la Fiorentina in difesa sia attesa da una vera e propria rivoluzione. Tanto per cominciare si passerà all'asseto a quattro e poi se ne andranno in diversi: a cominciare da Nikola Milenkovic e German Pezzella. Col primo che, in particolare, già da un anno ha lasciato intendere di considerare chiusa l'esperienza a Firenze, e il capitano per il quale, anche nelle ultime settimane, sono arrivati diversi sondaggi dalla Spagna.