Fiorentina-Sampdoria 3-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 34' pt e 26' st Muriel (F), 44' pt Ramirez (S), 35' st (rig.) e 39' st Quagliarella (S), 45+3' Pezzella (F).



Assist: 39' st Gabbiadini (S).



Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo (41' st Mirallas), Biraghi, Gerson, Edimilson, Veretout, Chiesa, Muriel (31' st Laurini), Simeone (1' st Dabo). All.: Pioli.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Sala, Andersen, Tonelli, Murru, Praet, Ekdal, Jankto (28' st Gabbiadini), Ramirez (1' st Saponara), Caprari (24' st Defrel), Quagliarella. All.: Giampaolo.



Arbitro: Di Bello della sez. di Brindisi.



Ammoniti: 14' pt Edimilson (F), 22' pt Ramirez (S), 33' pt Milenkovic (F), 15' st Jankto (S), 35' st Hugo (F), 36' st Ekdal (S), 36' st Biraghi (F) 45+2' st Veretout (F), 45+2' st Murru (S).



Espulsi: 39' pt Edimilson (F) per doppia ammonizione.