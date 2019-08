Saponara è passato dalla Sampdoria al Genoa via Fiorentina. I blucerchiati studiano le contromosse sul mercato. Secondo Sportitalia, il club del presidente Ferrero ha messo gli occhi sull'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone (ex Genoa). Intanto Sky riferisce che la Samp è in trattativa col Bordeaux per il guineano François Kamano, già seguito proprio dal Genoa.