Carlos Sanchez è da mesi ai margini del progetto della Fiorentina. Dopo la cessione in prestito all'Espanyol - per permettergli di avere maggiore continuità in vista del Mondiale - la stessa rassegna iridata è stata talmente nefasta da allontanare le pretendenti. Il colombiano, come riportato da La Nazione, interessa al Cagliari ma potrebbe finire anche in Cina.