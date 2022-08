Riccardo Saponara, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio in amichevole contro il Qatar:



"Condizione? Possiamo migliorare, queste tre partite con avversari di livello ti costringono a portare a casa una prestazione totale, con la Cremonese sarà simile alla partita di oggi e avremo bisogno dei tifosi al Franchi per portarla a casa. Sorteggio di Conference? Una delle due squadre è una delle peggiori che poteva toccarci (il Twente, ndr), i serbi non li conosco (il Cucaricki, ndr) ma se vogliamo dire la nostra in Europa toccherà sempre mantenere un livello del genere. Saranno tre mesi di fuoco che ci metteranno a dura prova, ma abbiamo ricambi in tutti i ruoli".