Riccardo, esterno della Fiorentina, è il protagonista di un lungo contenuto sui canali ufficiali viola, del quale riassumiamo e vi proponiamo i passaggi più interessanti:- Professore del calcio? E'che ha inventato queste espressioni e si diverte a chiamarmi in vari modi. Quest’anno vorrei fare belle giocate con più continuità per divertirmi dando un contributo a questa squadra”.“Viviamo il calcio ventiquattro ore su ventiquattro come una ragione di vita. Abbiamo legato in maniera forte fin da subito a La Spezia, e qua a Firenze ci siamo ritrovati con grande piacere, è un allenatore che ha tantissimo da dare sia calcisticamente che umanamente. Il Mister mi chiede continuità e ho sempre apprezzato la sua sincerità, anche quando rimanevo in panchina”.- “Il mio passato rossonero mi fa vivere questa partita con ancora più emozione.era il mio idolo e facevo le trasferte con mio papà da tifoso milanista. ​Ora è arrivato il momento di crescere come collettivo nelle prestazioni contro squadre più attrezzate di noi, questo ci porterà a fare il salto definitivo".- "​Ogni volta che se ne parla mi vengono i brividi. Oggi ho un ricordo bello e di gioia, perché Davide era un ragazzo solare che ti colorava le giornate e ti insegnava a vivere col sorriso. Mi ha insegnato a crescere come ragazzo e che crescendo un giocatore non può più pensare come singolo individuo, ma come parte di un collettivo".