E’ salito nelle gerarchie di Pioli e domenica potrebbe prendersi la maglia da titolare. Valentinè andato in gol contro il Genoa e ha mostrato di essere in un buon momento di forma tanto che, secondo quanto riporta Radio Bruno, è in pieno ballottaggio con Riccardoper partire dall’inizio contro il Cagliari. Al momento il francese è leggermente in vantaggio. Nelle prossime ore la scelta del mister, con l’obiettivo di prendere la qualificazione all’Europa League.