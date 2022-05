Sembra tutto fatto per il rinnovo di Riccardo Saponara con la Fiorentina. Accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio, che però di fatto non ha mai pensato a lui, il centrocampista classe 1991 ha stretto un accordo verbale con i viola subito dopo la partita contro la Juventus, per un anno con opzione per il secondo. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.