Potrebbe essere Riccardo Sottil a completare l'attacco della Fiorentina. Al netto dell'acquisto di un titolare per ultimare il tridente con Chiesa e Simeone, Pioli dovrebbe aver individuato nell'esterno classe '99 - protagonista nella ultime due stagioni con la Primavera gigliata - l'elemento finale del reparto offensivo. Valutato il ritiro a Moena - racconta il Corriere Fiorentino - il giovane, quasi certamente, entrerà in Prima Squadra. Pioli, pur sottolineandone gli inevitabili limiti, ha dato il via libera, eleggendolo tra i quattro attaccanti esterni che comporranno la rosa. Gli altri due giovani testati in Val di Fassa, Tofol Montiel e Nicky Beloko, andranno invece ad aggregarsi alla Primavera di Bigica.