Sulle collonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport è appaesa una lunga intervista al tecnico della Lazio Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, tra i tanti temi toccati, ha fatto il punto anche sulla situazione di Luis Alberto: il centrocampista spagnolo non è più ritenuto fondamentale per il progetto biancoceleste e quest’estate potrebbe davvero lasciare Roma e la Serie A. Sembra infatti che la volontà del giocatore non sia quella di rimanere in Italia, dove la Fiorentina di Rocco Commisso lo sta corteggiando da tempo. Queste le sue parole:



"Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirvi se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se volete, particolare".