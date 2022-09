#SelecciónMayor El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistosos ante #Honduras

Pochi minuti fa il commissario tecnico della nazionale argentinaha reso nota la lista dei convocati in vista delle amichevoli in programma contro l’e la: sono 28 i giocatori selezionati dal tecnico.Tira un sospiro di sollievo la, e soprattutto il suo allenatore, che durante la sosta per le nazionali potranno contare sulla presenza di: questo perché Scaloni ha scelto di lasciarli entrambi a casa. Il difensore, paga lo scarso rendimento dimostrato negli ultimi mesi, e resterà a casa per scelta tecnica. L’esterno al contrario resterà a Firenze a causa della sua precaria condizione fisico, che ne ha precluso finora ad Italiano di impiegarlo con regolarità.Ecco la lista ufficiale dei convocati: