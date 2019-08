Firenze impazzita per l'arrivo di Franck Ribery, ma il presidente viola Commisso non vuole fermarsi qui. La Fiorentina, infatti, secondo Tuttosport, potrebbe prendere un altro esterno d'attacco: uno tra Domenico Berardi, valutato 30 milioni dal Sassuolo e Rodrigo De Paul, che l'Udinese non lascerà partire per meno di 40 milioni.