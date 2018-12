La Fiorentina è pronta a piazzare il primo colpo del mercato di gennaio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club viola ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per il passaggio di Luis Muriel sulla base di un prestito a 1 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12; un'operazione da 13 milioni totali che permette al club andaluso di non effettuare una minusvalenza sul cartellino dell'attaccante. Nulla da fare per il Milan, che nelle ultime ore ha provato a inserirsi nella trattativa per il colombiano e aveva già trovato l'accordo con la società spagnola. Muriel, che questa mattina non si è allenato agli ordini di Machin, torna in Italia un anno e mezzo dopo l'addio alla Sampdoria.



DIAWARA - Il direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, sta lavorando per regalare a Pioli anche un colpo a centrocampo. L'ultima idea è Amadou Diawara del Napoli: il club viola che ha chiesto l'ex Bologna in prestito fino a fine stagione. Il centrocampista classe 1997 è fuori dai piani di Ancelotti e potrebbe lasciare il club partenopeo per trovare maggiore spazio.