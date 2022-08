La Fiorentina non si ferma e diventa una delle protagoniste indiscusse degli ultimi giorni di calciomercato. Nel giorno in cui è stato ufficializzato l'arrivo dall'Hellas Verona, il club viola è ad un passo dal concludere l'accordo con l'Empoli per il trequartista Nadim Bajrami. Il calciatore albanese è in arrivo per 5 milioni di euro e Szymon Zurkowski come contropartita tecnica.