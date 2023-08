Sabiri, Parisi, Arthur, Mina, Nzola, Christensen, Beltran. La Fiorentina si è dimostrata una delle squadre più attive nel mercato in entrata di Serie A. Tuttavia, come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, per i viola non è finita qui. La dirigenza gigliata è infatti al lavoro per acquistare un altro difensore centrale che possa fare il titolare ed un centrocampista di peso in caso di probabilissima cessione di Amrabat.