Ci sono un belga, uno svizzero, un croato, uno spagnolo , un francese e un brasiliano: no, non è una barzelletta, è la campagna acquisti che Pantaleo Corvino sta portando avanti per rifocillare la Primavera della Fiorentina. Terminato il ciclo d'oro delle annate '98 e '99 - arenatosi sulle tre finali perse contro l'Inter - i viola voltano pagina e si armano per il presente e per il futuro. Montiel, trequartista acquistato dal Mallorca per due milioni di euro, si è preso la scena in ritiro - incoronato anche pubblicamente dai compagni, seppur 'gracilino' - e rappresenta al momento il nome più esaltante di questo restyling. Nella lista dei nuovi arrivati ci sono anche i due centrocampisti Beloko - presente anche lui in ritiro - e Koffi, mentre per la difesa è stato acquistato Gillekens; in attacco invece ci sarà Luiz Fernando. Tra i nuovi volti, da segnalare anche la presenza di Hanuljak, sbarcato a Firenze per le visite mediche insieme al nuovo regista viola Norgaard. Senza dimenticarci, inoltre, di Vlahovic, millenial attualmente vice-Simeone in Prima Squadra.