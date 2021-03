La prima tripletta in Serie A e una vittoria fondamentale per la Fiorentina. Meglio di così – scrive la Repubblica – non poteva andare meglio per Vlahovic e per tutta la squadra gigliata. C’era bisogno di una serata così, ha ammesso Dusan nel post partita. La sua crescita è evidente, la partita col Benevento ha confermato il suo grande valore, per un ragazzo di appena 21 anni. Tre reti per abbattere da solo il Benevento. La Fiorentina adesso – prosegue l’edizione fiorentina del quotidiano – ha un’altra missione: il rinnovo di contratto. Su Vlahovic ci sono club importanti come la Roma, in Italia, e Borussia Dortmund, Tottenham e West Ham. In tanti lo seguono, il pericolo è dietro l’angolo. L’obiettivo dev’essere blindarlo il prima possibile, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2023.