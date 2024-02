Fiorentina, scatta l'ora di Belotti? Cosa filtra in vista del Frosinone

Andrea Belotti, con Marco Davide Faraoni, è uno dei due acquisti della sessione invernale di calciomercato della Fiorentina. Non una finestra esaltante per quanto riguarda i tifosi viola. Fatto sta che Belotti è adesso chiamato a risolvere la crisi del gol che sta riguardando la Fiorentina ormai da diversi mesi. Per motivi differenti, Nzola e Beltran non hanno convinto appieno Vincenzo Italiano e nella gara di domenica, quando i viola sfideranno il Frosinone al Franchi alle 12:30, scatterà l'ora del gallo.



IN CAMPO - In realtà Italiano ci aveva già pensato per la sfida di Lecce, ma per questione di equilibri interni aveva deciso di non lanciare l'ex Torino dall'inizio. Stavolta, però, la situazione è molto diversa e l'impellenza di trovare gol e risultati ha spinto il tecnico a scegliere di schierare dall'inizio Belotti contro i ciociari, secondo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino. Quello che resta da capire, è chi gli ruoterà intorno, con un Nico Gonzalez ancora acciaccato è possibile che tocchi a Beltran. Quel che è certo è che la Fiorentina si affida al gallo per provare a rialzare la cresta.