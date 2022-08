Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Empoli, che ha evidenziato un’altra volta le grosse lacune in mezzo al campo della squadra di Vincenzo Italiano, la dirigenza della Fiorentina si è decisa a tornare sul mercato: adesso ‘obiettivo è quello di trovare un profilo di livello per innalzare il livello dell’intero reparto. Il nome in cima alla lista dei desideri gigliata, dopo settimane in cui il primo obiettivo sembrava essere Bajrami dell’Empoli, adesso è quello di Antonin Barak.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport l’esclusione del ceco dalla partita contro il Bologna, non è stato convocato da mister Cioffi, è il segnale che qualcosa si sta realmente movendo e che il rapporto tra il centrocampista e l’Hellas sono ormai agli sgoccioli. Secondo il quotidiano la dirigenza della Fiorentina quest’oggi avrebbe in programma un incontro con i gialloblu per mettere nero su bianco il suo trasferimento. Adesso si può dire: Barakè vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina.