Fiorentina, scatto per Fazzini: chiusura vicina

In queste ore c'è stataE potrebbe essere decisiva. Il club viola stava lavorando già da tempo per la mezz'ala dell'Empoli che aveva già deciso di incassare dalla sua cessione, secondo Sky Sport l'affare è in chiusura per un pacchetto totale da 10 milioni di euro.- Scatto decisivo della Fiorentina, quindi, che ha superato la concorrenza di Lazio e Torino anche loro interessate al giocatore: i biancocelesti erano tornati su un vecchio pallino con l'arrivo di Maurizio Sarri che ha sempre espresso il suo gradimento per il centrocampista classe 2003; in casa Torino era un'idea del ds Davide Vagnati. Nella giornata di oggi, però, la Fiorentina ha avuto dei contatti positivi con l'Empoli con il quale, conferma Sky, mancano solo da sistemare alcuni aspetti relativi ai bonus.

- La stagione appena conclusa è stata sfortunata sia per Fazzini che per la squadra, retrocessa in Serie B;. Nonostante un'annata negativa il classe 2003 resta uno dei prodotti migliori del settore giovanile dell'Empoli negli ultimi anni, in questi giorni è impegnato con l'Italia Under 21 all'Europeo di categoria, poi inizierà una nuova avventura; e probabilmente sarà in maglia viola.