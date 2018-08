Dopo la vittoria contro il Fortuna Dusseldorf nella giornata di sabato, la Fiorentina affronta l'Opel Cup, concludendo la prima parte della tournée tra Germania e Olanda, prima di tornarci in settimana per l'amichevole contro lo Schalke 04. Il torneo di Magonza - un triangolare da quarantacinque minuti per gara - vede i viola fronteggiare nella prima sfida l'Athletic Club. Pioli fa turnover in attacco, lasciando fuori Chiesa e Simeone: tridente con Sottil, Eysseric e Graiciar; a centrocampo, invece, i due acquisti Norgaard e Gerson affiancano Benassi. Proprio quest'ultimo sgancia la conclusione che, all'11', spezza il ritmo. Tre minuti dopo, l'arbitro annulla una rete a Eysseric, giudicando falloso il dribbling su un difensore spagnolo. L'asse dei centrocampisti con Graiciar funziona e, al 19', ancora Benassi calcia, troppo debolmente. Intanto, gli iberici hanno alzato il volume del gioco, rendendosi pericolosi con Beñat e Merino. Ma è ancora Graiciar a rendersi protagonista: entra in area, crossa velenosamente e costringe Herrerin a deviare sul palo. La parità non si sblocca e si va dunque ai rigori. Decisivo l'errore, dal dischetto, dello stesso ceco.